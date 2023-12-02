مصرع شخص على يد جاره في مشاجرة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية على يد جاره عقب مشاجرة بينهم قام على أثرها المتهم بضرب المجنى عليه بشومه على رأسه.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات الجيرة بقرية ميت تمامه التابعه للمركز ومصرع أحدهم عقب تلقيه ضربة شومه على يد الآخر.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كلا من هاني محمد فوده ٥٢ عاما و جاره ويدعى محمد حامد زياده ٥٥ عاما بسبب خلافات الجيرة أدت إلى قيام الثانى بضرب الأول بشومه على رأسه مما أدى إلى مصرعه .

جرى ضبط المتهم فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان و بيان سبب الوفاة .