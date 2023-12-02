مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت أمام نيس بالدوري الفرنسي

أعلن جوزلين جورفينيك، المدير الفني الجديد لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق نانت، اليوم السبت، نظيره نيس على ملعب لا البوجوار، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مصطفى محمد على رأس تشكيل نانت في المواجهة الصعبة أمام نيس، الذي يصارع على لقب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، ينافس بها على جائزة هداف المسابقة مع كيليان مبابي وأكور أدامز مهاجم مونبلييه.

ويحتل فريق نانت، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نيس في مركز الوصافة وفي رصيده 29 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

تشكيل نانت لمواجهة نيس

حراسة المرمى: لافوت

خط الدفاع: كوكو - كيومارت - كاستيليتو - دوفيرن

خط الوسط: تشيرفيلا - أوجوستو - سيسوكو

وفي الهجوم: مولت - مصطفى محمد - موسيس سيمون.