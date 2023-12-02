نيوكاسل بالقوة الهجومية الضاربة أمام مانشستر يونايتد بالبريميرليج

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق نيوكاسل، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض إيدي هاو، اللقاء بالقوة الهجومية الضاربة، حيث دفع بالثلاثي المتألق مؤخرًا، ميجيل ألميرون، ألكسندر إيزاك، وأنتوني جوردون.

ويتخوف الماكبايس في مباراة الليلة، من محاولة اليونايتد لرد اعتباره، بعد إقصاءه من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحتل نيوكاسل، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيان شار - ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي - جيماريش - جويلاينتون.

وفي الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.