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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موهبة واعدة تقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الشياطين الحمر، أنتوني مارسيال بجانب ماركوس راشفورد، والأرجنتيني أليخاندور جاراناتشو.

بينما يتواجد في تشكيل اليونايتد، موهبة واعدة (كوبي ماينو)، الذي نال إشادات واسعة في الفترة الأخيرة من المدرب تين هاج وأسطورة النادي روي كين.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - لوك شاو - ديوجو دالوت 

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - أليخاندور جاراناتشو.

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