مستشار أبومازن: الرئيس السيسي اتخذ موقفًا صارمًا ورافضًا للتهجير القسري للفلسطينيين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له موقف صارم وحاد وقوي رافض لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين التي تحاول إسرائيل فرضها.

وأضاف الهباش - خلال اتصال هاتفي مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم السبت أن "موقفنا ثابت في وحدة الأراضي الفلسطينية وغزة والضفة والقدس، لن نسمح بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، أو في القدس، ولن نسمح بتكرار النكبة التي حدثت عام 1948".

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل هو إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبًا دول العالم بالتحرك من أجل إنقاذ الوضع في المنطقة.