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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. بيولي يراهن على قوة ميلان الهجومية أمام فروسينوني

ميلان
ميلان
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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الرسمي للفريق أمام فروسينوني، مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو"، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وراهن بيولي على القوة الهجومية، بقيادة الثلاثي صامويل تشوكويزي ولوكا يوفيتش وكريستيان بوليسيتش من أجل الفوز بالمباراة والعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيد كالابريا، توموري، ثيو هيرنانديز، فلورينزي

الوسط: روبن لوفيتس تشيك، تيجاني رينديرز ، يونس موسى

الهجوم: صامويل تشوكويزي، لوكا يوفيتش، كريستيان بوليسيتش

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة خلف فريقى إنتر ميلان ويوفنتوس على الترتيب، فيما يتواجد فريق فروسينوني في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، ويسعى ميلان للفوز في المباراة، وتقليص الفارق مع يوفنتوس المتصدر، والذي يملك 33 نقطة.
 

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