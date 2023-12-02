رئيس الوطنية للإعلام: انطلاقة جديدة لاستديو ٥ بقناة النيل للأخبار

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا، بتطوير ستديو ٥ بشكل جديد بقناة النيل للأخبار وذلك بعد رفع كفاءته، ودعمه بالبلازمات والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي لخروج النشرات الإخبارية بشكلٍ جديد ومختلف مدعومة بمذيعين ومذيعات تم تدريبهم على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح زين أنه فيما يتعلق بتغطية الانتخابات الرئاسية، تم وضع قطاع الأخبار، خطة التغطية الإعلامية والتي بدأت مع إعلان الهيئة العامة للانتخابات الشروط والضوابط ذات الصلة مرورا بالحملات الانتخابية للمرشحين ونقل نبض الشارع المصري على الشاشة، إعداد تنويهات خاصة للتحفيز على المشاركة الفاعلة، استعدادا لبدء عملية التصويت.

وتابع رئيس الوطنية للإعلام: فيما يتعلق بتغطية أخبار قطاع غزة، أفردت قناة النيل للأخبار، المساحة الأكبر للتغطية من داخل الأراضي الفلسطينية ومحيط معبر رفح ودخول المساعدات والدور المصري المتواصل سواء على الصعيد الإنساني والعربي.