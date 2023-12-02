إغلاق صناديق الاقتراع فى لجان الكويت بعد انتهاء اليوم الثاني

استعرضت قناة " إكسترا نيوز"، مقاطع فيديو للحظة إغلاق رئيس لجنة الانتخابات سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت صناديق الإقتراع بالشمع الأحمر عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

ويستأنف التصويت على الإنتخابات الرئاسية غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويت وحتى التاسعة مساء.

شهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم الأول والثاني توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريون في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.