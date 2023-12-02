مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالوراق

نظم مصطفى جعفر سالمان عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، مؤتمرا جماهيريا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشحه لفترة رئاسية جديدة في حضور عدد كبير من أهالي الوراق وأوسيم، بالإضافة إلى كبار الشخصيات العامة والإعلاميين .

افتتح المؤتمر مصطفى جعفر سالمان وبدأ حديثه بالترحاب بضيوف المؤتمر، والتأكيد أن الرئيس السيسي هو رجل السلام والتنمية، وحقق العديد من الإنجازات خلال فترة حكمه، بما في ذلك القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتطوير البنية التحتية داعيا كافة المواطنين على المشاركة في الانتخابات واعطاء اصواتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال عجلة البناء .

خلال كلمته أكد اللواء أ.ح محمد حسين سالمان انه كان من نفس دفعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يشعر وانه منذ ان كان ضابط صغير انه قيادة تعد لرئاسة البلد داعيا كافة الحاضرين في المؤتمر والمشاركين الى الالتفاف حول صناديق الانتخابات وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها الشكر لجميع الحضور من سيدات وشباب وان حضورهم مثل هذه المؤتمرات خطوة ايجابية .