وزارة الرياضة تحسم صراع نقل مقر «كاف» خارج مصر

حسمت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، الصراع الدائر منذ فترة حول نقل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» خارج مصر.

ونجحت القيادة السياسية فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إخماد هذا المخطط الذي تبنته بعض الدول وتحويل المقر إلى دولة أخرى.

جاء هذا بعد اتصالات بين وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى ظل التعاون بين الطرفين لتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لتطوير منظومة كرة القدم الأفريقية ورفع مكانتها العالمية، وذلك مع التطور الذي تشهده البنية الرياضية المصرية والإمكانيات في كل المجالات الإدارية واللوجيستية والفنية والإدارية والبشرية المملوكة في مصر، خاصة الاتحادات الرياضية القارية.

وأسفرت الجهود عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة باتريس موتسيبي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويقضى البروتوكول إنشاء مقر جديد للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ونقله من مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحته نحو ٢٠ فدانا شمال منطقة R٣ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق توجيهات رئيس الجمهورية، وتتولى شركة العاصمة الإدارية بناء المقر الجديد للكاف.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي طبقا لتوجيه ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة المصرية، تأكيدا على أن مصر دولة المقر وهي قبلة أفريقيا، حيث أن الحكومة المصرية تقف وتدعم بكل الطرق خطط الكاف من أجل الارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية.

وأشاد "صبحي"، بالتطور الملحوظ والكبير الذي طرأ على كرة القدم الأفريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية في كافة المنافسات التي تُلعب تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وهذا ما شاهدنا فى الآونة الأخيرة.

ولفت وزير الشباب والرياضة، أن المقر الجديد للاتحاد الأفريقي والمقرر إقامته سيكون علامة مميزة فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تنفيذها فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى اهتماما كبيرا بالرياضة الأفريقية وتطويرها.

وثمن الوزير التعاون المثمر مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وشركة العاصمة الإدارية والتى قامت بتسهيل كل الإجراءات للمضى قدماً نحو إنشاء المقر الجديد للكاف بالعاصمة، مشيراً إلى التنسيق الدورى الفترة المقبلة لمتابعة تطورات إنشاء المقر الجديد، وإنجازه وفق ما هو مخطط له من مدة زمنية.

وأوضح أن وجود مقر الكاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس صورة حرص الاتحادات الرياضية القارية التى تستضيف مقراتها مصر على مواكبة التطور الذى تشهده البلاد، حيث من المقرر إقامة المقر وفق أحدث النظم التكنولوجية والهندسية، معرباً عن سعادته بوجود مقر جديد للكاف بالعاصمة الإدارية.

من جانبه؛ أعرب باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن سعادته بهذا الاتفاق، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإلى المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي أن مقر الاتحاد في مصر منذ إنشائه في خمسينيات القرن الماضي، قائلا: "إن رغبتي دائما هي استمرار بقاء مقر الكاف بمصر، ويجب أن يظل دائما فى مصر، وإنشاء مقر جديد للاتحاد شرق القاهرة، ينبع من تقدير الاتحاد لأهمية العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للشعب المصرى، على ما قدمه طوال الأعوام الماضية".

ويقع المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة ٢٠ فدانا يضم عددا من الملاعب المتعددة، وأكاديمية لاكتشاف المواهب الأفريقية في كرة القدم، كما يتضمن فندق متكامل وجيم خاص للفرق والمنتخبات الأفريقية.