انقطاع التيار الكهربائي في خسارة بنديك سبور من جالطا سراي.. فيديو

تلقى فريق بنديك سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خسارة على ملعبه من جالطا سراي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري التركي.

وغاب كوكا عن مباراة بنديك سبور وجالطا سراي، ليواصل غيابه منذ آخر مشاركة له في 21 أكتوبر الماضي أمام قونيا سبور، وهي المباراة الوحيدة التي شارك بها أساسيًا، وذلك منذ انضمامه للنادي التركي في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني.

وسجل هدفي جالطا سراي، سيدريك باكامبو والمغربي حكيم زياش في الدقيقتين 69 و82 على الترتيب.

وشهد اللقاء، واقعة غريبة بانقطاع التيار الكهربائي عن الملعب لمدة دقيقة، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإيقاف اللعب اضطراريًا حتى عودته واستئناف أحداث المواجهة.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد بنديك سبور عند 13 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تصدر جالطا سراي الترتيب بـ37 نقطة بفارق 3 نقاط عن فنربخشة الوصيف.

⚡ Siltaş Yapı Pendikspor x Galatasaray karşılaşmasında, kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşandı. | #beINSPORTS #PENvGS pic.twitter.com/3CcjEQztub — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 2, 2023