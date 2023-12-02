ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. هروب الدجاجات يفتتح عروضه في مهرجان البحر الأحمر

جانب من الحضور
جانب من الحضور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم محبي أفلام الكرتون من الكبار والصغار، حيث عرض فيلم الفيلم العائلي “هروب الدجاج: فجر الناجت” بحضور عدد من الأطفال وعائلاتهم لمشاهدة العرض الأول للجزء الثاني من الفيلم . 

في الجزء الأول دارت الأحداث حول الدّجاجة البطلة "جينجر" التي قادت رفاقها إلى الحرية من مزرعة الدجاج الخاصة بالسيدة "تويدي" الشريرة. 

الآن وجدت حلم حياتها جزيرة سلمي، بعيدًا عن مخاطر عالم البشر المحب للدجاج المقلي، حيث يمكنها هي ورفيقها المتباهي "روكي" تربية فرخهما "مولي".

لكن في الجزء الجديد يواجه جميع الدجاج رعبًا جديدًا: مزرعة جذّابة للغاية يذهب إليها الدجاج طوعًا ليتمّ ذبحه فقط. عندما تسقط "مولي" في هذا الفخّ، تذهب "جينجر" وفريقها في مهمّة مستحيلة لإخراجها. تقول "جينجر" وهي تجمع قوّاتها: "في المرّة الأخيرة، هربنا من مزرعة دجاج، ولكن في هذه المرّة سنقتحمها

FB_IMG_1701541060247
FB_IMG_1701541060247
FB_IMG_1701541057183
FB_IMG_1701541057183
FB_IMG_1701541053535
FB_IMG_1701541053535
FB_IMG_1701541050700
FB_IMG_1701541050700
جينجر مولي هروب الدجاجات حرب الناجت