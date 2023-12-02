بالصور.. هروب الدجاجات يفتتح عروضه في مهرجان البحر الأحمر

استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم محبي أفلام الكرتون من الكبار والصغار، حيث عرض فيلم الفيلم العائلي “هروب الدجاج: فجر الناجت” بحضور عدد من الأطفال وعائلاتهم لمشاهدة العرض الأول للجزء الثاني من الفيلم .

في الجزء الأول دارت الأحداث حول الدّجاجة البطلة "جينجر" التي قادت رفاقها إلى الحرية من مزرعة الدجاج الخاصة بالسيدة "تويدي" الشريرة.

الآن وجدت حلم حياتها جزيرة سلمي، بعيدًا عن مخاطر عالم البشر المحب للدجاج المقلي، حيث يمكنها هي ورفيقها المتباهي "روكي" تربية فرخهما "مولي".

لكن في الجزء الجديد يواجه جميع الدجاج رعبًا جديدًا: مزرعة جذّابة للغاية يذهب إليها الدجاج طوعًا ليتمّ ذبحه فقط. عندما تسقط "مولي" في هذا الفخّ، تذهب "جينجر" وفريقها في مهمّة مستحيلة لإخراجها. تقول "جينجر" وهي تجمع قوّاتها: "في المرّة الأخيرة، هربنا من مزرعة دجاج، ولكن في هذه المرّة سنقتحمها

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