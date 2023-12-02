الصورة الأولى من "ولاد رزق 3 " .. أحمد عز وعمرو يوسف وتايسون فيوري

يواصل المخرج طارق العريان تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" داخل العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نجوم مصريين وعالميين.

وكشف المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الصورة الأولى لصناع العمل علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وضمت الصورة المخرج طارق العريان والبطل العالمى الاسطورة تايسون فيوري و النجوم احمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم واسرة تصوير العمل.

"ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 .