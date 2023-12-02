ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الصورة الأولى من "ولاد رزق 3 " .. أحمد عز وعمرو يوسف وتايسون فيوري

فريق فيلم ولاد رزق
فريق فيلم "ولاد رزق 3"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل المخرج طارق العريان تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" داخل العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نجوم مصريين وعالميين. 

وكشف المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الصورة الأولى لصناع العمل علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وضمت الصورة المخرج طارق العريان والبطل العالمى الاسطورة تايسون فيوري و النجوم احمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم واسرة تصوير العمل.

"ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 .

ولاد رزق أحمد عز عمرو يوسف