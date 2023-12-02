الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على غرناطة في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه غرناطة، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

أحرز لاعب خط الوسط الشاب إبراهيم دياز هدف النادي الملكي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

أعطى أنشيلوتي، الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب حيث دفع بالثنائي خوسيلو ماتو وإبراهيم دياز من البداية، في ظل استمرار غياب لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور.

بدأ ريال مدريد المباراة أمام غرناطة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إبراهيم دياز - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي.

الهجوم: خوسيلو ماتو - رودريجو جويس.

يحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 35، متخلفا بفارق 3 نقاط عن جيرونا المتصدر، فيما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط.

