الليلة.. الزمالك المنتشي يستضيف سوار الغيني في دور المجموعات بالكونفيدرالية

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، مع فريق سوار الغيني، على استاد السلام بحضور 15 ألف مشجع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يدخل الزمالك لقاء، اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة أمام بيراميدز بنصف نهائي الكأس، ثم الفوز على أبوسليم الليبي في الكونفيدرالية، والفوز على فيوتشر بالدوري، وذلك منذ أن تولى معتمد جمال المهام الفنية للفريق خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج.

ويرغب لاعبو الزمالك في استغلال عاملى الأرض والجمهور لحسم نتيجة اليوم والوصول للنقطة 6 بعد جولتين، والمضي قدما نحو التأهل مبكرا من هذه المجموعة التي تضم فرقا متوسطة المستوى فنيًا.

وطالب معتمد جمال من لاعبي الزمالك مواصلة الصحوة التي حدثت في المباريات الأخيرة، بالفوز في مباراة اليوم والوصول للنقطة 6 بعد أن حصد الفريق أول ثلاث نقاط أمام فريق أبوسليم الليبي بالفوز عليه في برج العرب بالإسكندرية بهدف للاشيء.

وأكد جمال للاعبين أنه يثق في قدراتهم وأنهم قادرون على قيادة الزمالك للطريق الصحيح بالعودة لمنصات التتويج مرة أخري، ومصالحة الجمهور عن الموسم الماضي الكارثي الذى شهد خسارة الفارس الأبيض لجميع الألقاب محليا وأفريقيا.

وحذر معتمد جمال، لاعبي الزمالك من فريق سوار الغيني، مؤكدا أنهم خسروا مباراتهم الأولي أمام ساجرادا الأنجولي وأنهم سيقاتلون في لقاء اليوم للخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.

ووقف مدرب الزمالك على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس وذلك بعد مشاهدة تسجيل لمباراة الفريق الغيني الأولي بدور المجموعات أمام ساجرادا الأنجولي والتي انتهت بفوز الفريق الأنجولي بنتيجة 2-0، مع حرص معتمد جمال على عقد جلسات فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن الفريق المنافس بشكل تفصيلي وشحن لاعبي الفريق الأبيض لحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يشهد لقاء اليوم حضور 15 ألف مشجع وفقا للموافقات الأمنية ونظرا لإقامة اللقاء على ملعب السلام، عكس ملعب برج العرب واستاد القاهرة الدولي الذى يستضيف المباريات الأفريقية بأعداد أكبر من الجماهير.

ويغيب عن الزمالك اليوم، محمود الونش وعبدالله جمعة ومصطفي شلبي للإصابة، بينما سيستمر غياب الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري نظرا لإيقافهم من قبل إدارة الزمالك بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الفريق أمام زد بالدوري، ويواصل الثلاثي في الفترة الحالية التدريبات المنفردة بمقر النادي لحين انتهاء إيقافهم وبحث مشاركتهم مرة أخرى وفقا للحاجة الفنية ولقرار المدرب معتمد جمال.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.