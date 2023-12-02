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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حامل اللقب في مجموعة نارية.. نتائج قرعة نهائيات يورو 2024

قرعة يورو 2024
قرعة يورو 2024
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انتهت مراسم قرعة نهائيات بطولة يورو 2024 منذ قليل، التي أقيمت في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفرت عن مواجهات نارية في مجموعة قوية لحامل لقب البطولة.

أقيمت مراسم قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

تقام بطولة يورو 2024، الصيف المقبل في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، تأهل منهم حتى الآن 20 بجانب منتخب ألمانيا المستضيف للبطولة القارية، ويتبقى 3 مقاعد تحسم من خلال ملحق التصفيات.

أجريت المراسم في مدينة هامبورج، خلال حفل نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حضره نجوم الساحرة المستديرة، الذين شاركوا في عملية سحب القرعة، مثل: جانلويجي بوفون - ويسلي شنايدر - سامي خضيرة - دافيد سيلفا - بلاس ماتويدي - ريكاردو كواريزما - ستيف ماكامنمان - توماس روزيسكي.

وحددت القرعة، المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024، التي تجمع منتخبي ألمانيا (البلد المستضيف) وإسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك بتاريخ 14 يونيو 2024.

أسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا حامل لقب البطولة في مجموعة نارية، وهي المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، إسبانيا، كرواتيا، وألبانيا.

وحصل المنتخب الإيطالي على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح.

نتائج قرعة يورو 2024

المجموعة الأولى

ألمانيا 

إسكتلندا 

المجر

سويسرا

المجموعة الثانية

إسبانيا 

كرواتيا

إيطاليا

ألبانيا

المجموعة الثالثة 

سلوفينيا

الدنمارك

صربيا

إنجلترا 

المجموعة الرابعة 

الفائز من الملحق بالمسار الأول

هولندا

النمسا 

فرنسا 

المجموعة الخامسة 

بلجيكا

سلوفاكيا 

رومانيا 

الفائز من الملحق بالمسار الثاني 

المجموعة السادسة 

تركيا

الفائز من الملحق بالمسار الثالث

البرتغال 

التشيك.

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