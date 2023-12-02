حامل اللقب في مجموعة نارية.. نتائج قرعة نهائيات يورو 2024

انتهت مراسم قرعة نهائيات بطولة يورو 2024 منذ قليل، التي أقيمت في مدينة هامبورج الألمانية، وأسفرت عن مواجهات نارية في مجموعة قوية لحامل لقب البطولة.

أقيمت مراسم قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

تقام بطولة يورو 2024، الصيف المقبل في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، تأهل منهم حتى الآن 20 بجانب منتخب ألمانيا المستضيف للبطولة القارية، ويتبقى 3 مقاعد تحسم من خلال ملحق التصفيات.

أجريت المراسم في مدينة هامبورج، خلال حفل نظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حضره نجوم الساحرة المستديرة، الذين شاركوا في عملية سحب القرعة، مثل: جانلويجي بوفون - ويسلي شنايدر - سامي خضيرة - دافيد سيلفا - بلاس ماتويدي - ريكاردو كواريزما - ستيف ماكامنمان - توماس روزيسكي.

وحددت القرعة، المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024، التي تجمع منتخبي ألمانيا (البلد المستضيف) وإسكتلندا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، وذلك بتاريخ 14 يونيو 2024.

أسفرت القرعة، عن وقوع منتخب إيطاليا حامل لقب البطولة في مجموعة نارية، وهي المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، إسبانيا، كرواتيا، وألبانيا.

وحصل المنتخب الإيطالي على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح.

نتائج قرعة يورو 2024

المجموعة الأولى

ألمانيا

إسكتلندا

المجر

سويسرا

المجموعة الثانية

إسبانيا

كرواتيا

إيطاليا

ألبانيا

المجموعة الثالثة

سلوفينيا

الدنمارك

صربيا

إنجلترا

المجموعة الرابعة

الفائز من الملحق بالمسار الأول

هولندا

النمسا

فرنسا

المجموعة الخامسة

بلجيكا

سلوفاكيا

رومانيا

الفائز من الملحق بالمسار الثاني

المجموعة السادسة

تركيا

الفائز من الملحق بالمسار الثالث

البرتغال

التشيك.