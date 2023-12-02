دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم ويانج أفريكانز يتعادل في 5 دقائق مجنونة

تقدم بيرسي تاو بالهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى يانج افريكانز بالمباراة المقامة بينهما حاليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وعاد فريق يانج افريكانز للمباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

كان الأهلي افتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في استاد السلام بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وتغادر بعثة النادي الأهلي العاصمة التنزانية دار السلام عقب مباراة يانج أفريكانز الليلة في دوري الأبطال، حيث تقرر سفر البعثة من ملعب المباراة إلى القاهرة لبدء رحلة العودة التي تستغرق قرابة الست ساعات.