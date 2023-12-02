بيرنلي يحقق فوزًا تاريخيًا على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق بيرنلي فوزًا تاريخيًا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه أكبر نتيجة يحققها بيرنلي على شيفيلد يونايتد في تاريخ مواجهات الفريقين، كما أنها أكبر نتيجة يحققها بيرنلي في الدوري الإنجليزي منذ عام 1962.

افتتح جاي رودريجيز التسجيل لبيرنلي في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يضيف جاكوب برون لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 29.

في الشوط الثاني، أضاف زكي امدوني الهدف الثالث لبرنلي في الدقيقة 73، قبل أن يضيف لوكا كوليوشو الهدف الرابع في الدقيقة 75، واختتم جون براونهيل بالهدف الخامس في الدقيقة 80.

بهذا الفوز، يرفع بيرنلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط في المركز التاسع عشر.

