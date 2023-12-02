رئيس الغرفة التجارية بأسيوط: التسعيرة الجبرية حل مستحيل لأزمة السكر

أكد عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أنه سيتم بدء تفعيل مبادرة خفض الأسعار خلال هذا الأسبوع مرة أخرى، متابعًا: "نتمنى لها النجاح وأن تنتهي أزمة السكر هذا الأسبوع".

وأوضح "أبو العيون"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاطمة أنور، في برنامج "خط أخضر"، عبر التلفزيون المصري، أن المبادرة تشمل 7 سلع، وهي بالتعاون ما بين المحافظات ووزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية وبعض رجال الأعمال الوطنيين.

وعن مقترح وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية على السكر، قال: "التسعيرة الجبرية حل مستحيل، مفيش تسعير جبري في سوق مفتوح، لأن أي تدخل حكومي مباشر في السوق لابد أن يأتي بآثار عكسية"، مشددًا على ضرورة أن يخضع السوق لآليات العرض والطلب.