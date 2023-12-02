"مياه الفيوم": توقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة

قامت الإدارة العامة للسلامة والصحه المهنية وإدارة الرعاية الصحية بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين بالشركة، تحت رعاية المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأكد "النجار" أن الشركة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالشركة ويأتى ذلك ضمن خطة الشركة لحمايه العاملين من مخاطر الإصابة بالأمراض المهنية.

وأفاد أنه جارى توقيع الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين بالشركة داخل مواقع عملهم من خلال فريق طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقًا لخطة موضوعة لتغطيه جميع مواقع الشركة.

كما أكد على توعية العاملين بأهمية اتباع إرشادات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وضرورة ارتداء واستخدام مهمات ومعدات الوقايه أثناء العمل للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المهنية.

واوضح أن الشركة تسعى بكل السبل لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين وتوفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة العاملين الجسدية والنفسية ويعزز نموهم الوظيفي ويشجعهم على أداء عملهم بالشكل المطلوب.

يأتي ذلك فى إطار حرص الشركة على صحة العاملين بمختلف القطاعات كونهم الركيزة الأساسية والعنصر الرئيسى فى عملية الإنتاج .

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