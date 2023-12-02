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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا .. باملاك تيسيما يذبح بيراميدز أمام نواذيبو في الشوط الأول

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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شهد الشوط الأول من مباراة بيراميدز، أمام نظيره نواذيبو الموريتاني، المقامة بينهما حاليا  بالجولة الثانية في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا، الكثير من الأخطاء التحكيمية للإثيوبي باملاك تيسيما، الذي يدير لقاء اليوم.

حرم تيسيما، بيراميدز  من احتساب ركلة جزاء واضحة، خلال أحداث الشوط الأول، بعد تدخل عنيف من لاعب نواذيبو، على ماييلي مهاجم بيراميدز.

كما تحوم الشكوك حول صحة هدف نواذيبو الأول، والذي أوضحت الإعادة التلفزيونية، تسجيله من حالة تسلل.

واحتسب تيسيما العديد من الكرات العكسية ضد لاعبي بيراميدز، رغم أحقية الفريق السماوي في الحصول عليها.

ودخل هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، في مشاجرة مع تيسيما خلال شوطي المباراة اعتراضا على التعنت التحكيمي الواضح ضد بيراميدز.

مباراة بيراميدز نواذيبو الموريتاني دوري أبطال أفريقيا لأخطاء التحكيمية للأثيوبي باملاك تيسيما