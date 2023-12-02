السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بقرية الصوافنه بمركز إطسا محافظة الفيوم، بسبب ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في منزل دورين بقرية الصوافنه بنطاق المركز.



على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران ألتهمت معظم محتويات المنزل.



تبينّ أنّ الحريق أندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لإشتعال النيران في محتويات المنزل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.