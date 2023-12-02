الأهلي يتعادل مع يانج أفريكانز بهدف ويتصدر المجموعة في دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل بهدف نتيجة مباراة الأهلي ويانج افريكانز التنزاني باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

تقدم الأهلي عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 86، وعاد الفريق التنزاني للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب باكوم زوزوا.

بهذه النتيجة رفع الاهلي رصيدة إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بينما حصد يانج افريكانز أول نقطة في المجموعة ويتذيل الترتيب، فيما يمتلك كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط.

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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

كان الأهلي افتتح مشواره في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في استاد السلام بالجولة الأولى من دور المجموعات.

وتغادر بعثة النادي الأهلي العاصمة التنزانية دار السلام عقب مباراة يانج أفريكانز الليلة في دوري الأبطال، حيث تقرر سفر البعثة من ملعب المباراة إلى القاهرة لبدء رحلة العودة التي تستغرق قرابة الست ساعات.