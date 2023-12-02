الدوري الإنجليزي.. أرسنال يحلق في الصدارة بالفوز على ولفرهامبتون

فاز فريق أرسنال بصعوبة على ولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاجأ أرسنال ضيفه وولفرهامبتون بهدف مبكر عن طريق النجم بوكايو ساكا في الدقيقة السادسة، ليعادل رقم سيسك فابريجاس في قائمة هدافي أرسنال بالدوري الإنجليزي، وأضاف النرويجي مارتن أوديجارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 13.

وحاول ولفرهامبتون العودة إلى المباراة، وتمكن من تقليص الفارق عن طريق اللاعب ماثيوس كونها في الدقيقة 86، لكن أرسنال نجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

قدم أرسنال أداءً قويًا في الشوط الأول، وسيطر على مجريات اللعب، وتمكن من تسجيل هدفين مبكرين ولعب ساكا دورًا رئيسيًا في فوز أرسنال، حيث سجل هدفًا وصنع هدفًا آخر. كما قدم أوديجارد أداءً مميزًا، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة.

بهذا الفوز، واصل أرسنال تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، ويسعى المدفعجية إلى مواصلة الانتصارات، وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.