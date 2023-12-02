أحمد الدسوقي عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي: السينما السعودية قادمة بشبابها

أشاد الفنان أحمد الدسوقي، بالتنظيم الرائع لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، موضحًا أن تنظيم مهرجان البحر الأحمر كان عالميًا، والسينما السعودية قادمة بشبابها.

وقال “الدسوقي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مهرجان البحر الأحمر السينمائي نجح في اجتذاب ألمع الأسماء بمجال صناعة السينما والأفلام العالمية، موضحًا أن المهرجان يؤكد على عملية تحول كبرى تشهدها المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، أثارت إعجاب كثير من الزائرين.

وأوضح أنه منبهر بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي تم تنفيذه باحترافية شديدة، وبشكل صحيح وطريقة رائعة، مؤكدًا أنه سعيد ولم يتوقع في حياته أن يحدث مثل هذا المهرجان في المملكة العربية السعودية، وما حدث بهذا الشكل شيء مشرف.

وأكد أنه فخور بالنهضة الفنية الجميلة التي حدثت في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء جميل وتطور وطفرة فنية كبيرة في تاريخ المملكة، موضحًا أنه انبهر بما شاهده من تفاصيل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتنظيمه على أعلى المعايير والمستويات.