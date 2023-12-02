صدق أو لا تصدق.. أغرب ما كان يعتقده المصرى القديم

للمصري القديم السبق في كل شيء، إذ صنع حضارة تحدثت عنها كل شعوب العالم وعرفها التاريخ الإنساني منذ 3000 عام وكانت تلك الحضارة تنم عن أسلوب حياه اختلف عما نعيشه الآن وتضمن هذا الأسلوب الكثير من العادات والتقاليد الغريبة التي تميز بها المصري القديم

نتعرف على أهم وأغرب العادات التي تميز بها المصرى لقديم عن غيره .

من المعتقدات التي اعتقدها المصري القديم حرصه على حلق شعره ولحيته بشكل مستمر ذلك بالنسبة للعامة أما الغريب فكان عند موت أحد الفراعنة يتم حلق شعره ولحيته ثم وضعها في تابوته

فيما يتعلق باالموت كان المصري القديم يعتقد فى مسالة البعث وان الميت بعد موته يعيش حياه اخرى ولذلك كانوا يضعون له اللوحات والادوات الخاصة به فى تابوته معه بعد الموت .

وهناك من المعتقدات ما يثير الدهشه لدى المصرى القديم منها استخدامه للعسل كوسيلة للتخدير اثناء العمليات الجراحيه كما استخدم الزيوت العطرية والاعشاب للتخدير.

ومن الغرائب ان المصرى القديم قدس الخبز لدرجة انه اعتبر اهمال الخبز واهدراه اهانه له ولكرامته.

ومن العادات انهم كانوا يخافون من المرض وكان كل منهم حريص على ان يحمى نفسه من الامراض فيضع فى أذنه اقراط ذلك بالنسبة للرجل اما المرأة فكانت تهتم بوضع أقراط كبيره اعتقادا بأن وجود الاقراط فى اذانهم يحميهم من الارواح الشريرة .

ومن بين المعتقدات ايضا حرص المصرى القديم على ارتداء الوشاح والحزام اعتقادا منه انه يمده بالقوة فضلا عن انه كان يحلق لحيته وشعره اعتقادا منه بأن ازاله لحيته وذقنه رمز للقوة والسلطه .



ونظرل لايمانه بالبعث والخلود كان المصرى القديم عندما يموت يحفظ جسده فى تابوت مزين بالذهب والاحجار الكريمه اعتقادا منه ان جسد المتوفى "المومياء" روح جديرة بأن تكرم فى الاخرة ولذلك يجب ان تقدر بوضعها بشكل جيد فى تابوت مزين بالذهب.

أما عن أمور التسليه والترفيه فكان يعشق كل ما له علاقه بالتفكير والتدبر وكان بيعتمد على اشهر الالعاب كلعبة السيف التى تشبه لعبه الجودو ولعبه السيت التى تشبه الشطرنج

اما عن الغذاء فمن اكثر ما كانوا يحرصون على تناوله فى غذائهم البطاطس والثوم والبصل والعسل واستخدموا البطاطس على وجه الخصوص لعلاج الالتهابات والتورم فضلا عن انهم استخدموا العسل والبصل والثوم كعلاج لبعض الامراض مثل الصداع وغيره .