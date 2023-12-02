"المصرية للاتصالات" تبدأ المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمي بالتعاون مع راية

المركز يستضيف 22 عميلا دولياٍ ويقدم خدمات لأكثر من 60 دولة



شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مركز البيانات الإقليمي (RDH)، بحضور المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات.

تهدف المرحلة الثانية من RDH إلى استيعاب الطلب المتزايد على خدمات مركز البيانات. من المتوقع أن تكون المرحلة الجديدة جاهزة للخدمة خلال 18 شهرًا.

تتضمن الخدمات المقدمة خلال هذه المرحلة تعزيز قدرات مركز البيانات لديهم على التوسع والتكيف مع التحولات التكنولوجية المستمرة.



يشكل RDH مركز بيانات إقليميًا رائدًا في مصر، يستضيف أكثر من 22 عميلًا دوليًا ويقدم خدماته لمقدمي الخدمات السحابية ومقدمي المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المركز بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من 60 دولة ويربط بمحطات الإنزال البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

من جهته، أكد المهندس محمد نصر التزام المصرية للاتصالات بتقديم خدمات استثنائية وتحسين قدرات مركز البيانات.

من ناحية أخرى، أشار المهندس هشام عبد الرسول إلى دور راية لتكنولوجيا المعلومات في دعم مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن حلول الشركة المبتكرة والمتقدمة ستسهم في دعم نمو الأعمال الرقمية وتعزيز أمان واعتمادية مركز البيانات.