عضو التحالف الوطني: جامعة بورسعيد خير دليل على ثورة البناء والتنمية في مصر

ثمن المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، لقاء شباب التحالف الوطنى، بالدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، موضحا أن اللقاء كان فرصة للتعرف على الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في مجال التعليم العالي، والخدمات التي تقدمها الجامعة لأهالى محافظة بورسعيد.

وقال "جبر"، إن جامعة بورسعيد شهدت تطوير على أعلى مستوى انعكس على ما تقدمه من خدمات للمواطن، موضحًا أن جامعة بورسعيد تعد خير دليل على أن هناك ثورة بناء وتنمية تشهدها مصر، ويستطيع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن يستكملها، ويجب حتي يتحقق ذلك أن يعرف المصريين ماذا يحدث ويكون لديهم الحرص والإرادة علي استكماله.

وأضاف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة بورسعيد، أن أبناء بورسعيد ينتظرون الكثير من المستشفى الجامعي والمنشآت الجديدة التي تم افتتاحها منذ فترة قريبة، لافتا إلى أن حملة المرشح عبدالفتاح السيسي عندما تتحدث للمواطنين تكون حريصة علي أن يكون ذلك بحقائق وأرقام ودلائل وليس مجرد وعود فقط.

وأوضح "جبر" أن الهدف من زيارة وفد التحالف الوطني للعمل الأهلى لجامعة بورسعيد، هو الوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم معركة الوعي التي تحدث عنها الرئيس السيسي، والتي يجب أن يتحملها كل مواطن، حتى يعرف الجميع قيمة ما تبذله الدولة المصرية من جهود من أجل البناء والتنمية، وتدشين الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان المصري.