بدون حمدي فتحي.. الوكرة يتعثر أمام الغرافة في الدوري القطري

تعثر فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، بالتعادل مع نظيره الغرافة بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري القطري.

وغاب حمدي فتحي عن مباراة الوكرة والغرافة، تنفيذًا للعقوبة التي فرضتها عليه، لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم، بالإيقاف مباراتين وتغريمه ماليًا بعد واقعة طرده في مباراة فريقه ضد العربي، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي على ملعب حمد الكبير، بالجولة التاسعة من مسابقة الدوري القطري.

وتلقى حمدي فتحي البطاقة الحمراء المباشرة، بعد تدخله العنيف على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب العربي، ليغادر ملعب اللقاء في الدقيقة 79.

وبدون حمدي فتحي، تعادل الوكرة مع الغرافة 1-1 على ملعب الأخير، حيث افتتح جيلسون دالا التهديف للضيوف في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق حمدي فتحي، وفي الشوط الثاني أدرك الجزائري ياسين براهيمي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري ولا يزال له مباراة مؤجلة، بينما تصدر الغرافة الترتيب وفي رصيده 23 نقطة.