دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي يتعادل سلبيًا مع يانج أفريكانز في الشوط الأول

انتهي الشوط الأول من مباراة فريق الأهلي، ونظيره يانج أفريكانز، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “بنيامين مكابا”، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

كان أصحاب الارض أخطر على مرمى الاهلي، وأنقذ محمد الشناوي، مرمي الأهلي من هدف محقق في الدقيقة 10، من انفراد عن طريق كليمان فرانسيس.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف في الدقيقة 17 بعد تمريرة من محمود كهربا لكن الأول اهدرها بغرابة بعيدا عن المرمى.

وكاد فريق يانج أفريكانز يسجل التقدم في الدقيقة 32 ولكن ستيفاني عزيز أهدر فرصة التقدم بعد كرة عرضية سددها بقدمه اليسرى مرت بجوار القائم بقليل.

وتغادر بعثة النادي الأهلي العاصمة التنزانية دار السلام عقب مباراة يانج أفريكانز الليلة في دوري الأبطال، حيث تقرر سفر البعثة من ملعب المباراة إلى القاهرة لبدء رحلة العودة التي تستغرق قرابة الست ساعات.

ويحل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز فى السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد مباراة يانج أفريكانز، يلعب الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تضم قائمة الأهلي في تنزانيا 22 لاعبا، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، صلاح محسن.