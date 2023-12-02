سفير مصر لدى بروكسل: المرأة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية بالخارج

كشف السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الخارج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا وجه للمقارنة بين الحضور اليوم وأمس الجمعة، والأعداد فاقت من حضروا للتصويت بالأمس

وأكد السفير بدر عبد العاطي، أن هناك مصريين حضروا من مملكة بلجيكا ومناطق على بعد 250 كيلو متر للمشاركة في الانتخابات.

وأردف أن مختلف الفئات العمرية حرصوا على المشاركة في الانتخابات، لا سيما الشباب الموجودين بأعداد كبيرة، مشيرا لوجود وسائل إعلام لمتابعة العملية الانتخابية.

وقال إن المرأة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية المصرية ضمن الجالية المصرية في الخارج، موجها الشكر لوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير كل التسهيلات في العملية الانتخابية.

وأوضح عبد العاطي، أن المطلوب من الناخبين هو أن يكون جواز السفر ساريا أو بطاقة الرقم القومي حتى لو انتهت صلاحيتها.

وأكد أنه لا توجد مشاكل فنية وتم القضاء على ما ظهر منها فيما يتعلق بالتابلت وعدم التعرف على بعض بطاقات الرقم القومي، موضحا أن الموعد الرسمي لغلق صناديق الانتخابات في التاسعة مساء ولكن لا مانع من مد الوقت حال وجود ناخبين داخل اللجان لم يدلوا بأصواتهم.

