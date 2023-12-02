رغم برودة الطقس.. إقبال كثيف من المصريين على صناديق الاقتراع بالسفارة المصرية بجنيف

أكد جمال حماد، رئيس بيت العيلة المصري بحنيف، أن هناك إقبالا كثيفا من المصريين على مقر السفارة المصرية بجنيف من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إنه رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات شهد توافدًا ملحوظا من المصريين مقارنة بأمس الجمعة.

وتابع: من المتوقع أن يشهد اليوم الثالث من عملية تصويت المصريين في عملية الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا، حيث يفضل العديد الانتظار لليوم الأخير من أجل الذهاب لصناديق الاقتراع.