مظاهرات في مختلف دول العالم تنديدا بعدوان الاحتلال وتضامنا مع فلسطين

شهدت العديد من المدن في مختلف دول العالم، اليوم السبت، مظاهرات ومسيرات حاشدة منددة باستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشارك الآلاف في مظاهرة نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، دعما للشعب الفلسطيني، وتنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وانطلق الآلاف خلال المظاهرة من ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

فيما خرجت عدة مظاهرات، اليوم السبت، في 13 منطقة من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتجمع المشاركون وسط العاصمة البريطانية وحملوا لافتات كتب عليها "غزة، أوقفوا المذبحة" و"فلسطين حرة"، و"أنهوا الاحتلال الإسرائيلي".

وشهدت شوارع العاصمة إضافة إلى مدن أخرى مثل: كامدن، وريدبريدج، ونيوهام، وإنفليد وهونسلو، وإيسلينجتون، ولويشام، وساوثوارك، وويمبلدون وتوتنهام، مظاهرات داعمة لفلسطين.

وشارك المئات في مظاهرة نظمت في العاصمة النمساوية فيينا، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتضامنا مع غزة.

وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار فورا وضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال على مجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال.

ولوح المشاركون بالعلم الفلسطيني، مرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسط صمت دولي، علي الرغم من انتهاكات الاحتلال للمواثق والقوانين الدولية.

في حين، شهدت العاصمة الأندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون في المظاهرة العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وقتل المدنيين الأبرياء في ظل صمت دولي مريب ومنحاز لدولة الاحتلال.