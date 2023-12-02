دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتأخر بهدف أمام نوذابيو الموريتاني في الشوط الأول

تأخر فريق بيراميدز بهدف أمام مضيفه نواذيبو الموريتاني في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفاجئ الفريق الموريتاني نظيره بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة 4 من بداية اللقاء سجله اللاعب سيدي بونا عمار.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة نواذيبو الموريتاني بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نواذيبو في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - كريم حافظ - مهند لاشين - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

وأشعل فريق مازيمبي الكونغولي، مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه صن داونز، الجنوب افريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف فريق مازيمبي الوحيد اللاعب جلودي ليكونزا في الدقيقة 60.