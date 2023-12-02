بث مباشر.. مراسم قرعة يورو 2024

تقدم «البوابة نيوز» بثًا مباشرًا لمراسم قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

وتقام بطولة يورو 2024، الصيف المقبل في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، تأهل منهم حتى الآن 20 بجانب منتخب ألمانيا المستضيف للبطولة القارية، ويتبقى 3 مقاعد تحسم من خلال ملحق التصفيات.

وتنطلق مراسم قرعة يورو 2024 في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، في مدينة هامبورج الألمانية، التي تزينت بشعار البطولة والتميمة الخاصة بالبطولة، على أن تستضيف بعض مباريات كأس أمم أوروبا، باعتبارها ضمن المدن العشرة التي تحظى بتنظيم المباريات.

المتأهلون لنهائيات يورو 2024

بجانب منتخب ألمانيا، تأهل 20 منتخبًا إلى نهائيات يورو 2024 من التصفيات، وهم: إسبانيا، إسكتلندا، فرنسا، هولندا، إنجلترا، إيطاليا، تركيا، كرواتيا، ألبانيا، التشيك، بلجيكا، النمسا، المجر، صربيا، الدنمارك، سلوفينيا، رومانيا، سويسرا، البرتغال، وسلوفاكيا.

تصنيف المنتخبات المشاركة في يورو 2024

وأعلن «يويفا» عن تقسيم المنتخبات المشاركة في يورو 2024، إلى 4 تصنيفات قبل إجراء القرعة، وجاء التصينف كالتالي.

التصنيف الأول

ألمانيا، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا

التصنيف الثاني

المجر، تركيا، رومانيا، الدنمارك، ألبانيا، النمسا

التصنيف الثالث

هولندا، إسكتلندا، كرواتيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، التشيك

التصنيف الرابع

إيطاليا، صربيا، سويسرا، الـ3 منتخبات التي ستتأهل من الملحق.

وستتحدد المنتخبات الثلاثة الأخيرة المشاركة في يورو 2024، تصفيات الملحق في شهر مارس المقبل.