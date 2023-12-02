إلغاء رحلة طيران مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر يونايتد صعوبة في السفر إلى مدينة نيوكاسل، قبل مواجهة الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جيمس بارك، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وبحسب صحيفة «مانشستر إيفنينج» البريطانية، تقرر إلغاء سفر بعثة مانشستر يونايتد إلى نيوكاسل بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مان يونايتد يسافر إلى مدينة نيوكاسل بواسطة الحافلة، ما يجعل الرحلة تصل إلى ثلاث ساعات، وهو ما قد يؤثر على فريق الشياطين الحمر قبل المواجهة الصعبة أمام نيوكاسل.

وكان مانشستر يونايتد، واجه صعوبة قبل مواجهة جالطا سراي التركي الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بسبب سوء الأحوال الجوية أيضًا، حيث كان ملعب اللقاء متأثرًا بهطول الأمطار والثلوج.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 23 نقطة.