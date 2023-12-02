سر إلغاء رحلة مانشستر يونايتد بالطائرة إلى نيوكاسل

في ظل عاصفة ثلجية تضرب شمال إنجلترا، يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجبرت عاصفة ثلجية بعثة مانشستر يونايتد على السفر بالحافلة إلى مدينة نيوكاسل، بدلاً من الطائرة، ما أدى إلى تأخير وصول الفريق إلى وجهته.

وذكرت الصحافة البريطانية أن رحلة الطيران التي كان من المقرر أن تقلع صباح اليوم من مطار مانشستر هيثرو، إلى مطار نيوكاسل الدولي، تم إلغاؤها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبذلك، سيستغرق سفر بعثة مانشستر يونايتد بالحافلة إلى نيوكاسل حوالي ثلاث ساعات، وهو ما قد يؤثر على استعداد الفريق للمباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد واجه صعوبة في مباراة جالطة سراي في الدوري الأوروبي، الأربعاء الماضي، حيث كان الملعب متأثرًا بهطول الأمطار وثلوج، ولكن في اللحظات الأخيرة قبل صافرة البداية، جفت المياة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما نيوكاسل سابعًا بفارق نقطة عن الشياطين الحمر.

ويأمل مانشستر يونايتد في تجاوز هذه الصعوبات، والفوز على نيوكاسل، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.