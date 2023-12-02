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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رغم برودة الطقس.. إقبال كبير من الشباب المصريين بفرنسا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

التصويت بالانتخابات
التصويت بالانتخابات الرئاسية في أوروبا
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شهدت الانتخابات الرئاسية المصرية بفرنسا إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، رغم الأجواء المناخية القاسية، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا وصل إلى -5 تحت الصفر.

واستعرض برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا إخباريا عن إقبال المصريين بفرنسا على التصويت في الانتخابات الرئاسي المصرية رغم برودة الطقس، والذين قدموا قدموا نموذجا وطنيا يفخر به المصريون.

وأكد التقرير أن إقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية أكثر كثافة من نظيرتها السابقة، موضحًا أن الغالبية العظمي من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم من فئة الشباب.

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