رغم برودة الطقس.. إقبال كبير من الشباب المصريين بفرنسا على التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت الانتخابات الرئاسية المصرية بفرنسا إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، رغم الأجواء المناخية القاسية، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا وصل إلى -5 تحت الصفر.

واستعرض برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقريرا إخباريا عن إقبال المصريين بفرنسا على التصويت في الانتخابات الرئاسي المصرية رغم برودة الطقس، والذين قدموا قدموا نموذجا وطنيا يفخر به المصريون.

وأكد التقرير أن إقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية الحالية أكثر كثافة من نظيرتها السابقة، موضحًا أن الغالبية العظمي من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم من فئة الشباب.