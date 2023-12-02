ماكرون لـ"إسرائيل": القضاء على حماس سيؤدي إلى 10 سنوات حرب

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على حركة حماس قد يجر حربا تستغرق "10 سنوات"، مطالبا بـ"مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس" اليوم السبت.

وتساءل الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في الإمارات: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات".

وتابع: "لذا يجب توضيح هذا الهدف" من جانب "السلطات الإسرائيلية"، محذرا من "حرب لا تنتهي".

وقال فيما يتعلق بـ "الأمن الدائم" لإسرائيل، أنه لا يمكن ضمانه إذا أُرسي "على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة".

وطالب بـ"مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

ودعا ماكرون إلي الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، من خلال تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالوعد بإقامة الدولتين.

وفي ما يتعلق بالإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين، أوضح ماكرون: "نحتاج إلى أيام عدة من العمل"، في إشارة إلى "المفاوضات الجارية والمستمرة".