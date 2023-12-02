خبير اقتصادي: التغيرات المناخية سيكون لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي

قال مبارك راشد، الخبير الاقتصادي، إن القوى الرأسمالية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة ستزيد من استخدام الدولار سلاحًا يشبه الأسلحة العسكرية في مواجهة منافسيها وخصومها وغير المنطوين تحت رايتها؛ كإحدى أهم أدواتها لضمان هيمنتها على النظام الاقتصادي والمالي العالمي ولتعويض التراجع الفعلي لمكانتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية.

وأكد “راشد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثيرا واضحا على الاقتصاد العالمي، حيث تشهد العديد من الدول ظواهر مناخية مثل الفيضانات وزيادة في درجة البرودة، تصل إلى حد التجمد في ظل أن هناك العديد من الدول الأخرى التي تتعرض إلى ارتفاع هائل في درجات الحرارة تلك الظواهر الطبيعية تؤثر عالمياً في نقص المحاصيل الزراعية وقلة توافر السلع.

وأوضح أنه يجب وجود تعددية لمصادر الطاقة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن العديد من الدول تستخدم الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، لذلك يمكن استخدام طاقة صديقة للبيئة وهذا ما تعمل به مصر الفترة الحالية من خلال إعمار الكباري الجديدة عن طريق الخلايا الشمسية الضوئية وذلك بغرض إنتاج طاقة شمسية تقوم بتشغيل الكباري الجديدة.