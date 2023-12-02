ألمانيا تحطم فرنسا بركلات الترجيح وتتوج بكأس العالم للناشئين

في مباراة مثيرة، فاز منتخب ألمانيا بلقب بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، المقامة حاليا في إندونيسيا، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم السبت، على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

سيطر منتخب ألمانيا على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق باريس برنر من ركلة جزاء في الدقيقة 29، ثم أضاف نوح درويش الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وحاول منتخب فرنسا العودة إلى المباراة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق سايمون بوابري في الدقيقة 53، ثم تعادل ماتيس اموجو في الدقيقة 85، ولعب منتخب ألمانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد وينرز أوساوي لحصوله على الإنذار الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم منتخب ألمانيا الفوز عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ويعتبر هذا هو النهائي الثاني في تاريخ البطولة، الذي يجري بين منتخبين أوروبيين، بعد نسخة عام 2017، التي جرت بالهند، حيث أقيمت المباراة النهائية بين إنجلترا وإسبانيا وقتها.