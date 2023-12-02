معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة سوار الغيني غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين وتحدث معهم، بشأن أهمية مباراة سوار الغيني وضرورة الفوز لحصد الثلاث نقاط وقطع خطوة مهمة في مشوار التأهل لدور ربع النهائي.

وأكد القائم بأعمال المدير الفني للفريق في حديثه مع اللاعبين ثقته الكاملة في قدرتهم على تحقيق الفوز، وحذر من الاستهتار بالفريق المنافس وطالب لاعبو الأبيض بالتركيز.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين في مران اليوم، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، بعدها خاض الفريق تقسيمة فنية استعداداً للقاء الغد، وحرص القائم بأعمال المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غداً الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.