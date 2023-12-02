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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قنصل مصر العام بألمانيا: الناخبون قطعوا مسافة كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

السفير أمين حسان،
السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت
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وجّه السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة الجيدة والدعم المتوفر للبعثات في تسهيل العملية الانتخابية، مؤكدا أن الناخبين كانوا منتظرين فتح اللجان من الساعة 8.50 صباحًا للإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن الأعداد بدأت في التزايد من بعد الساعة الخامسة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن اللافت للنظر اليوم هو حضور عدد كبير من الناخبين وكان من بينهم عدد كبير من الطالبات وقطعوا مسافة كبيرة لحرصهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى أن هناك عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر في البعض في الحضور، ومن المتوقع أن يكون غدًا الوضع أفضل من اليوم، ويتمكنوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.

السفير أمين حسان قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية العملية الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات