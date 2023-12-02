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السبت 02 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على ولفرهامبتون في الشوط الأول

أرسنال وولفرهامبتون
أرسنال وولفرهامبتون
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تقدم فريق أرسنال على ضيفه ولفرهامبتون، بهدفين دون رد، خلال مجريات الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل مبكرا لصالح أرسنال في الدقيقة 6، وأضاف القائد مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - زينتشينكو.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - ترواسارد.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينيلي.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ولفرهامبتون بالمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

الدوري الإنجليزي ارسنال ولفرهامبتون