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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد مواطن فلسطيني مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة تل غرب نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة.
وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار على مواطن -لم تعرف هويته بعد- قرب بلدة تل قرب عند حاجز "المربعة" ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، قبل أن تعتقله وهو مُصاب، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

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