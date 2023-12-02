لبيان ممارسته الشذوذ.. النيابة العامة تأمر بعرض موظف على الطب الشرعي بالدقهلية

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس موظف بهيئة التأمين الصحي بمحافظة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان مدى قيامه بممارسة الأفعال الشاذة وذلك بعد تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبطه حال تواجده بمنطقة مشعل لقيامه بإنشاء حساب على إحدى التطبيقات الإلكترونية الخاص بالشواذ جنسيا وقيامه باستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة وبحوزتة هاتف محمول.

وأنكر المتهم امام النيابة العامة قيامه بممارسة الأفعال الشاذة والمحرمة مشيرا الى ان التطبيق الإلكتروني والمضبوط على هاتفه المحمول لا يعلم عنه شئ وخلال تصفحة للأنترنت جرى تنزيلها بالصدفة.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام"أ.ع.ش"، 39عاما، موظف بهيئة التأمين الصحي ومقيم بمدينة المنصورة، بإنشاء حسب عبر تطبيق إلكتروني خاص بالشواذ جنسيا لاستقطاب الرجال لممارسة اللواط بقصد المتعة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا و ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة مشعل وبحوزته "هاتف محمول" مثبت به التطبيق الإلكتروني.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر واعترف بارتكابه واقعة استقطاب الرجال عبر التطبيق الإلكتروني لممارسة الأفعال الشاذة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21542 جنح قسم أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي امرت بحبسه.