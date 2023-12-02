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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجموعة بيراميدز.. مازيمبي يهزم صن داونز ويشعل الصراع بدوري أبطال أفريقيا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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أشعل فريق مازيمبي الكونغولي، مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه صن داونز، الجنوب افريقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 


سجل هدف فريق مازيمبي الوحيد اللاعب جلودي ليكونزا في الدقيقة 60.


وتلقى فريق صن داونز، أول هزيمة في دوري أبطال أفريقيا بعد 16 مباراة على التوالي، منذ خسارته أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 1-2 يوم 16 أبريل2021 في النسخة قبل الماضية.


بهذه النتيجة رفع فريق مازيمبي رصيده إلى 3 نقاط، متساويا مع صن داونز وبيراميدز، ليشتعل الصراع قبل خوض فريق بيراميدز مباراة الجولة الثانية ضد نواذيبو الموريتاني مساء اليوم السبت.

فريق مازيمبي الكونغولي مجموعة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا ضيفه صن داونز