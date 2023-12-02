السيسي يهنئ محمد بن زايد على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ «كوب ٢٨».

وشارك الرئيس السيسى اليوم في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنيًا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي.

كما تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب ٢٨".

وتحتفل الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد عام 1971، واعتمد شعار "روح الاتحاد" ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني للدولة، وتعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة، واستمد تصميم الشعار من رؤية الرئيس المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإماراتي محمد بن زايد : إلى شعب الإمارات الكريم إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن نحن محظوظون بكم..

وتابع: تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاما بعد عام ونحن نمضي إلى الأمام يدا بيد وقلبا بقلب وعزيمة لا تقف عند حد متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة رافعين رؤيتنا إلى السماء وكل عام والطن بكم جميعا أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات والحمد لله على نعمة شعب الإمارات".