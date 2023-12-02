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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تفاصيل لقاء مطران سمالوط بقيادات الأمن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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ألتقى الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها ببعض من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم كالأتي: العميد محمد الصواف، المقدم حسن سعداوي، النائب مجدي ملك، النائب الدكتور كريم بدر، النائب الدكتور هاني عبد الشهيد، إلى جانب عدد من النشطاء السياسيين والمهتمين بالعمل الاجتماعي العام.

دار اللقاء حول الجهود الكبيرة المبذولة من جانب الحكومة للإرتقاء بالدولة على جميع المستويات، وحرصها على الحفاظ على الأمن القومي سواء في الشارع المصري أو على المستوى الدولي.

كما أكد الجميع خلال اللقاء على أهمية المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كاستحقاق دستوري هام للكافة، وذلك تأكيدًا على روح المواطنة لبلادنا الحبيبة مصر.

 

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