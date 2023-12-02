الرئيس العراقي يؤكد ضرورة اتخاذ موقف دولي جدي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد اليوم السبت ضرورة اتخاذ موقف دولي جدي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.

جاء ذلك خلال لقائه، في مدينة إكسبو، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والتطورات على المستويات السياسية والأمنية والبيئة

وتطرق رشيد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى الوضع في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له.

وفيما يتعلق بقضايا تحديات التغيرات المناخية، أشار الرئيس العراقي إلى ما تعانيه بلاده جراء أزمة المياه، فضلًا عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة.